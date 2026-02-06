Пътни полицаи от Шумен върнаха изгубени пари на мъж от Добрич

Снимка: ОД на МВР – Шумен

Служители на сектор „Пътна полиция“ в Шумен откриха и върнаха изгубена парична сума на 72-годишен мъж от Добрич, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Около 12:40 ч. днес в сградата за регистрация на автомобили в шуменския КАТ, двамата униформени Левент Али и Венцислав Нейков забелязали хартиен плик, паднал на земята. При проверка установили, че в него има 480 евро и бележка от банкова трансакция.

След извършена справка служителите установили титуляря на сметката – 72-годишен мъж от Добрич. Оказало се, че малко по-рано той е закупил лек автомобил от Шумен, а от сектор „Пътна полиция“ му бил издаден транзитен номер.

Полицаите се свързали по телефона с мъжа – Иван Стефанов, който потвърдил, че парите му липсват. Малко по-късно той се върнал в сградата на Пътна полиция, където пликът с парите му бил предаден.

Мъжът изразил благодарност към полицейските служители Левент Али и Венцислав Нейков за коректното отношение и проявената човечност, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.

