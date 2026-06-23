Пътнически самолет Airbus A320 със 178 пътници на борда от Египет кацна аварийно в Горна Оряховица

Пиксабей

Пътнически самолет Airbus A320 на египетската авиокомпания Nesma Airlines, превозващ 178 румънски туристи от Хургада за Крайова, кацна аварийно на Летище Горна Оряховица във вторник следобед, съобщават от NOVA.

Причината за извънредното приземяване около 16:40 часа са станали изключително лошите метеорологични условия и силна буря над Северозападна България и Южна Румъния, които са попречили на машината да достигне крайната си дестинация навреме.

Самолетът е изпълнявал редовен чартърен полет от египетския курорт Хургада до румънския град Крайова. При навлизане в крайното въздушно пространство обаче пилотите са се сблъскали с тежка метеорологична обстановка. Последвало е продължително кръжене в небето над Румъния в опит да се изчака отминаването на лошото време.

Поради непрестанния силен дъжд и разразилата се буря директно над летището в Крайова, екипажът е взел решение да потърси най-близката безопасна алтернатива и е насочил машината обратно към българска територия.

Наземните служби на Летище Горна Оряховица са реагирали своевременно, за да осигурят безпроблемното приземяване на египетския самолет.

На борда на въздушния съд са се намирали 178 пътници и 4-членен екипаж. Основната цел на принудителното кацане у нас е била презареждане с гориво, тъй като наличните резерви са намалели по време на принудителното изчакване във въздуха, както и осигуряване на сигурно убежище до пълното стабилизиране на атмосферните условия над северната ни съседка.

След като буреносният фронт е отминал и машината е била напълно технически подготвена и заредена, полетът е бил подновен. Около 19:00 часа самолетът Airbus A320 е излетял успешно от пистата на Летище Горна Оряховица и е взел курс към първоначалния си маршрут в Румъния.

Извънредният престой на българска земя е преминал спокойно и без допълнителни усложнения за чуждестранните туристи.

Редактор "Екип на Петел",

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