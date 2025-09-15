Пътнически самолет излезе от пистата и заседна в тревата по време на пороен дъжд

Снимка Pixabay

Пътнически самолет с туристи излезе от пистата и спря в тревната зона на летището в полския град Краков, съобщи ДПА.

Всички близо 190 души на борда са напуснали машината невредими, потвърди говорител на летищната администрация, цитиран от полската агенция ПАП.

По първоначални данни няма сериозно пострадали.

Инцидентът е станал на международното летище в Краков – второто по големина в Полша, предаде БТА. Самолетът, управляван от чартърната компания "Ентър Еър", е превозвал туристи, връщащи се от турския курорт Анталия.

Според официално изявление на авиокомпанията във Facebook, машината е излязла извън пистата при приземяване заради изключително тежки метеорологични условия – проливен дъжд.

Вследствие на инцидента, летището е било временно затворено за няколко часа.

