Пътнически самолет със 110 души за Русия се разби в Казахстан

Пътнически самолет Embraer 190 се разби близо до град Актау в Казахстан, предадоха руските информационни агенции в сряда, като се позоваха на министерството на извънредните ситуации на Казахстан.

Самолетът на Азербайджанските авиолинии е пътувал от Баку за Грозни в руската Чечня, но е бил пренасочен поради мъгла в Грозни, съобщиха информационните агенции.

Преди катастрофата самолетът е направил няколко кръга над летището. Самолетът е принадлежал на Азербайджанските авиолинии.

Министерството на извънредните ситуации на Казахстан е потвърдило маршрута на самолета. Според първата информация, подадена от казахстанските власти, има оцелели от хората, които са били на борда на самолета, уточнява Ройтерс.

Актау е пристанищен град на Каспийско море.

На борда е имало 110 души - 105 пасажери и петима членове на екипажа, съобщи казахстанската информационна агенция Казинформ.

На мястото на инцидента са пристигнали 52-ма пожарнираки с 11 единици техника, информира Министерството на извънредните ситуации на Казахстан.

Когато спешните екипи са пристигнали, машината е горяла, предаде днес.бг.

