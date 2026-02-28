Пътническите самолети напуснаха Израел, Иран и Ирак

Кадър Флайт радар

Израел и САЩ започнаха удари в Иран.

"Впечатляващо е как всички пътнически самолети в момента напускат Ирак, над Израел и Иран вече е пусто. Само един полет над Ирак на път за Атина...", посочи Веселин Дремджиев.

Над 30 са ударите към момента в столицата Техеран и други места в страната.

Съобщава се, че е ударена и резиденцията на президента.

