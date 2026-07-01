Пътничка в рейса в Пловдив: Индийският шофьор 3 пъти мина на червено, всички пътници слязоха от страх

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Заради остър кадрови дефицит десетки шофьори от Индия и Узбекистан работят в градския транспорт на Пловдив. Жителите на най-стария град в Европа обаче са възмутени от начина, по който много от тези шофьори изпълняват задълженията си.

"Вчера в рейс N17 по маршрут Тракия - Кичук Париж ,управляван от индийски гражданин, присъствах на ситуациите в които шофьорът 3 пъти премина на червено", разказва възмутена пловдивчанка във Facebook.

По думите й автобусът се е изпразнил, а всички са били потресени, пише Актуално.

Пътниците се чувстват несигурни

"Въпросът ми е кой наема тези шофьори и минават ли през някакви проверовъчни изпити преди започване на работа. И кой гарантира безопасността на пътниците?", попита жената.

Постът й предизвика сериозна дискусия, като други нейни съграждани потвърдиха, че действително има такъв проблем.

"Мен един индиец със автобус 17 ме избута в насрещното. Добре, че нямаше коли. После ми се извинява", написа шофьор от Пловдив.

Откакто индийци са шофьори на тази линия, се движат пилотно един след друг, не отговарят на зададен въпрос. Чувството е, че живея в държава от третият свят. Това е пълна безотговорност към пътуващите и е рисково", споделя друга гражданка.

50 индийци и узбекинстанци карат пловдивчани

Преди дни кметът Костадин Димитров обсъди с управителя на транспортния консорциум Петко Ангелов и шофьори организацията на трафика в града и подобряването на качеството на градския транспорт.

В залата присъстваха и шофьорите, наети от Узбекистан и Индия за обслужване наградските линии. Рейсове карат 30 узбекистанци и 20 индийци, защото проблемът с кадрите в бранша е голям.

На срещата се коментира намерението на Община Пловдив да разкрие нови маршрути, както и автобусите да работят до полунощ. Кметът Димитров посочи, че контролните органи извършват непрекъснато проверки, като след проверките за климатици другата седмица, автобусите ще бъдат проверевяни за валидатори, предаде БТА.

Основните изисквания за подобряване на градския транспорт включват стриктно спазване на графиците, задължително използване на климатици и правилно функциониране на системите за електронно таксуване, обясни кметът Димитров.

Градоначалникът акцентира върху необходимостта от културно отношение и взаимно уважение между служителите и пътниците за по-качествена услуга.

Редактор "Екип на Петел",

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