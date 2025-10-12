Пътничка в рейса във Варна към шофьора: Усмивката оправи настроението ми

Кадър Забелязано във Варна

Гражданка наиса трогателен пост в социалната мрежа:

До шофьора на автобус 22 , който ме прибра до Владиславово. Исках да ви го кажа лично,но имаше много хора. Имате прекрасна усмивка,която оправи настроението ми, не спирайте да я използвате. Нека има повече усмихнати хора

Коментарите не закъсняха:

Дано има повече такива шофьори!

Ако не бяхте анонимна, можеше и нещо да се случи вероятно.

Толкова усмихнат шофьор няма в целия Градски транспорт.

Сигурно му е първи ден.

