реклама

Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая в столицата

16.10.2025 / 12:44 0

Булфото

Жена пострада след сблъсък между трамваи в София. Катастрофата е станала на кръстовището на булевард "Христо Ботев" и улица "Струга" малко след 11.00 часа.

Екип на спешна помощ е пристигнал за 5 минути. Пострадалата жена е откапана в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Пробите за алкохол на ватманите са отрицателни, съобщиха от СДВР, предаде БНТ.

Движението на трамваите по бул. "Христо Ботев" в двете посоки е спряно.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама