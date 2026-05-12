Пътник от фаталната катстрофа: Камионът беше в аварийната лента и автобусът без никакви спирачки се вряза в него

Стопкадър бТВ

Разкриха причината тежкия инцидент на пътя, при който почина възрастен мъж.

По разкази на свидетели до тежкия инцидент на магистрала „Хемус“ се стига, след като товарен автомобил е спрял в аварийната лента.

Автобус, идващ от Добрич, го е ударил в ремаркето. Уточняваме, че това е непотвърдена информация. Към момента официалните причини за инцидента се изясняват от полицията. На мястото няма камери, което също затруднява потвърждаването на информацията. В момента се извършва автотехническа експертиза.

На място веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Двамата водачи са задържани, като шофьорът на тежкотоварния автомобил е дал положителна проба за наркотици.

Възрастен мъж загина при инцидента, а 16 души са ранени. Те са откарани в три столични болници – „Света Анна“, ВМА и „Пирогов“.

Една жена е с опасност за живота и с черепно-мозъчна травма, а 3-годишно дете също е сред пострадалите. След преглед от лекари обаче то е изпратено за домашно лечение.

Минути след един часа тази нощ камионът и автобусът катастрофират.

„Видимо камионът беше в аварийната лента, а автобусът без никакви спирачки се вряза в него“, коментира по бТВ пътник.

„Да, камионът беше в аварийната. Най-вероятно беше спрял. Всички спахме. Нямаше спирачен път. Шокът беше невероятен. Размазани хора, хвърчеше нафта навсякъде“, посочва мъжът.

Живота си на пътя губи 74-годишен мъж, докато синът му пътува с него.

„Не искам никой да е на мое място“, споделя пътникът.

Причините за инцидента към момента остават неясни.

„Установени са всички участници в пътнотранспортното произшествие – общо 18 души. Предстои снемане на сведения от тях, за да стане ясно какво точно се е случило. За съжаление, в района на инцидента няма видеонаблюдение“, коментира началникът на отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

По данни на полицията водачът на автобуса е с повече от 40 години стаж зад волана и до момента има над 40 нарушения на пътя. Книжката му е била отнемана за 10 месеца за шофиране след употреба на алкохол.

Шофьорът на камиона е с 26 години стаж и има 29 нарушения. Два пъти му е била отнемана книжката – за един и за пет месеца, отново заради употреба на алкохол.

Сега пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни. Пробата за наркотици на шофьора на камиона обаче е отчела наличие на амфетамини и метамфетамини.

„Той е дал данни, че употребява медикаменти, но какви точно – не можем да кажем. Категорична проба за употреба на наркотици от страна на водача на влекача ще имаме, след като излезе химичният анализ на кръвната проба“, коментира комисар Мартин Церунски.

Част от хората в автобусната линия Добрич – София са пътували за екскурзия в чужбина.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!