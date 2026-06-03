Пътник се опита да внесе половин милион евро в брой на летището в Атина

Пиксабей

Гръцки гражданин се опита да внесе половин милион евро в брой на международното летище "Елефтериос Венизелос" в Атина, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Гръцкият гражданин е пристигнал от Дубай, се посочва в официално съобщение на Независимия орган за държавни приходи (ААДЕ), предаде БТА.

При проверка в залата за пристигащи от страни извън Шенгенското пространство в ръчния багаж на пътуващия е открита голяма недекларирана сума. При преброяване на парите е установено, че става въпрос за 500 000 евро в банкноти по 500 евро. При влизане на територията на Гърция пътникът не е подал изискваната от закона декларация.

Сумата е иззета. Митническите власти разследват случая.

Редактор "Екип на Петел",

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