Пътните полицаи изловиха 18 пияни и 9 дрогирани водачи

снимка Булфото

В рамките на изминалия ден са установени 18 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – шест от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12 - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Това показват междинните резултати от специализираната полицейска операция за спазване Закона за движение по пътищата, съобщи пресцентърът на МВР.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират деветима, а четирима са отказали тестване.

През изминалия ден са проверени 12 908 моторни превозни средства. Извършен е контрол на 15 919 водачи и пътници. Съставени са 3283 фиша и 449 акта за установени административни нарушения.

По-рано днес от „Пътна полиция“ съобщиха, че близо 800 екипи ще контролират движението и ще осигуряват нормалното пътуване днес обратно към големите градове след празниците. В днешния ден ще се ограничава движението на товарните автомобили над 12 тона от 12:00 часа до 20:00 часа по трите автомагистрали в посока към София. В другата посока няма да се спират товарните автомобили, съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция”, предаде БТА.

