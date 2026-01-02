Пътните полицаи изловиха 28 пияни шофьори и един дрогиран

снимка Булфото

В рамките на изминалия ден са установени общо 28 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а 16 са управлявалите с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози е засечен да шофира един водач, а трима са отказали да бъдат тествани. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Общо 11 551 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 13 323 водачи и пътници. Съставени са 2258 фиша и 398 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

Един човек е загинал и 11 са ранени при осем тежки пътнотранспортни произшествия в страната в първия ден на новата година, предаде БТА.

