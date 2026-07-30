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Пътници: Автогарата във Варна - хубава фасада, но малко места за сядане

30.07.2026 / 14:54 1

Булфото

В чакалнята на автогарата във Варна да бъдат обособени повече места за сядане за пътниците и да бъде открито още едно гише за информация.

Това мнение изразиха анкетирани, които споделиха добри впечатления от новата сграда, като функционалност, но посочиха, че трябва да се обърне внимание на някои пропуски, предаде Радио Варна.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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Дедо (преди 48 минути)
Рейтинг: 27863 | Одобрение: 7468
Пътниците да "сядат" в съседния Лидъл, който алчният собственик на целия парцел си построи...Отделен въпрос е защо преди години Държавата продаде този апетитен имот във Варна (по-паметливите знаят -" Костовата приватизация"...И още - там бе идеалното място за един Модерен общински буферен паркинг... Ама нейсе - сега там Варна си има една, общо взето една мижава ЧАСТНА автогара и още един Лидъл... Наздраве !!!

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