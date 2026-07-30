Пътници: Автогарата във Варна - хубава фасада, но малко места за сядане

Булфото

В чакалнята на автогарата във Варна да бъдат обособени повече места за сядане за пътниците и да бъде открито още едно гише за информация.

Това мнение изразиха анкетирани, които споделиха добри впечатления от новата сграда, като функционалност, но посочиха, че трябва да се обърне внимание на някои пропуски, предаде Радио Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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