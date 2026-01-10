Пътници от автобус 66 слязоха на снега и отстраниха паднало дърво на пътя за хижа Алеко

Кадър Фб

Пътниците от автобус 66 отстраниха паднало дърво на пътя за х.Алеко малко над Бай Кръстьо към 11.00 часа, предаде "19 минути".

Видео пусна в мрежата Симона Петрова.

Клипът събра хиляди коментари и харесвания.

Ей хора, големи сте, респект към вас.

Това е вярна дружина!

Едно време за Икарусите нямаше проблем но сега едно дърво създава паника.

