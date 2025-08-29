Пътниците от дерайлиралия влак: Беше страшничко, раздруса се здраво

Снимка: БДЖ

Вагон на Бързия влак движещ се от Бургас за София дерайлира в района на старозагорското село Калитиново. В композицията са пътували 81 пътници. Има ли пострадали и какво точно се е случило?

Ето какво споделиха пред БНТ пътуващи:

"Удари спирачки, вдигна се голяма пушилка и първият вагон, където бяхме най-много хора се наклони и за нула време да се обърнем. Беше страшничко".

"Машинистът спаси всички хора, защото много бързо реагира на тази авария".

"Ами имаше няколко хора, които слизаха по-трудно, по-възрастните, защото няма перон, но иначе нямаше никой, който да пострада".

Аз бях във втори вагон, раздруса се здраво, пет, шест пъти и после привидно всичко беше наред, обаче в същия миг видяхме страшен прах през прозореца и след това влакът спря".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!