Пътниците във Варна вече могат да използват новото мобилно приложение за закупуване на билети

Снимки: Petel.bg, Община Варна

Общинското предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ (ОП ТАСРУД) въведе новото мобилно приложение TTickets Varna, което вече е достъпно за изтегляне в App Store и Google Play. Приложението е част от процеса на въвеждане на нова билетна система в градския транспорт във Варна.

TTickets Varna обединява досегашните приложения „Тикет Варна“ и „Бус Варна“, като предлага на пътниците единна платформа за закупуване на електронни билети, проследяване на градския транспорт в реално време и планиране на пътуванията.

Сред основните нови функционалности на приложението са:

- Две услуги в едно – от едно приложение потребителите могат да закупуват електронни билети и едновременно с това да следят в реално време пристигането на превозните средства на спирките.

- По-лесно и бързо плащане – освен с банкова карта, билетите вече могат да се заплащат и чрез Google Pay и Apple Pay, без въвеждане на данните на картата при всяка покупка.

- По-голяма гъвкавост при използването на билетите – валидността на електронния билет започва да тече едва след валидирането му в превозното средство, а не от момента на покупката. Така билетът може да бъде купен още на спирката, без загуба на време, а няколко билета могат да се съхраняват във виртуалния портфейл в приложението и да се активират при нужда — с едно докосване до екрана на валидатора.

Важно: Билетите, закупени от приложението TTickets Varna трябва задължително да се валидират на валидиращите устройства в превозните средства на „Градски транспорт“ ЕАД, което не се изискваше досега.

- Интелигентно планиране на маршрути – приложението предлага най-подходящия маршрут между две точки според време за пътуване, брой прекачвания, разстояние за ходене пеша и други критерии. Системата препоръчва и най-подходящия билет според избраното пътуване.

- Любими спирки и маршрути – често използвани спирки, адреси, обекти и маршрути могат да бъдат запазени за по-бърз достъп.

- Лесна регистрация и вход – приложението позволява вход и регистрация чрез профили в Google и Apple.

За улеснение на гражданите старото приложение „Тикет Варна“ ще продължи да функционира още известно време, като датата ще бъде обявена допълнително. Дотогава пътниците ще могат да използват и двете приложения за закупуване на билети.

Като част от новата билетна система до края на година предстои и въвеждане на безконтактно плащане с банкова карта директно на валидатора в автобусите. Новите устройства вече са монтирани в превозните средства в градския транспорт и към момента са в ход административни процедури по сключване на договор с банка, която обработва този тип плащания, след което предстои сертификация с Visa и Mastercard. Предстои още връщане на предплатените карти, в които се зареждат кредити за активиране на електронен билет, уточняват от ОП ТАСРУД.

Редактор "Екип на Петел",

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