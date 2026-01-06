Патриарх Даниил: Богоявление е един от най-великите християнски празници и ден, който носи дълбок духовен смисъл за вярващите

Снимка: Булфото

Богоявление е един от най-великите християнски празници и ден, който носи дълбок духовен смисъл за вярващите. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, след което отслужи тържествена света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски" и взе участие във водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия, посочва БТА.

"Господ не иска от нас нещо невъзможно, не иска нещо, което превъзхожда силите ни, за да бъдем с него. Напротив, иска от нас да живеем с неговата правда, с милосърдието, което той проявява към нас, и с братолюбието", отбеляза патриарх Даниил.

СОФИЯ

Преди хвърлянето на кръста във водите на езерото в столичния квартал "Дружба", патриарх Даниил каза: „Няма човек, който да не пази съкровеното желание да види Бога, да общува и да бъде с Бога. Бог е непознаваем по своята природа, но велико е неговото човеколюбие, защото той създаде човека да бъде храм божий и да обитава Бог в нас.

„Сам Господ преодоля тази непреодолима пропаст след грехопадението, когато нашите прародители отстъпиха от него, но божиите съдби и определения са неотменими. Сам той дойде и прие човешката природа, а на днешния ден празнуваме това велико събитие, когато, около 30-годишен, Господ, начевайки своето обществено служение, дошъл на река Йордан“, каза още патриарх Даниил. Той отслужи Велик богоявленски водосвет, преди това имаше литийно шествие, което тръгна от храма "Св. преп. Наум Охридски".

БУРГАС

В Бургас кръстът бе хвърлен в морските води от Сливенския митрополит Арсений, а на церемонията присъстваха кметът Димитър Николов и представители на местната власт. "Ние трябва да се постараем в нашите най-елементарни човешки взаимоотношения, на основата на любовта, да бъдем по-търпеливи, по-миролюбиви, по-милостиви, защото Господ ни казва: "Милост искам, а не жертва", каза митрополит Арсений. Той отслужи света литургия, а след това и молебен и извърши тържествено освещаване на бойните знамена на Българската армия пред храма „Св. св. Кирил и Методий“.

ВАРНА

Празникът Богоявление ни дава заповед за живот - да отхвърлим нечестието и светските похоти и да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво. Това е програмата на земния ни живот. Богоявленското кръщение е призив с умиление да вървим по пътя на Спасителя. Това каза в словото си на празника Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, който отслужи богоявленска литургия в катедралния храм „Успение Богородично“ и по-късно хвърли богоявленския кръст във водите на Черно море до първа буна във Варна. Пръв до кръста стигна Георги Венов от Враца.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

До Божията милост се стига с любов, защото любовта не завижда, не се превъзнася, на неправда се не радва, а се радва на истина, каза Великотърновският митрополит Григорий пред събралото се множество в катедралния храм “Рождество Богородично“ във Велико Търново. Той припомни, че на днешния празник Богоявление Господ посочва Иисус Христос и казва: този е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение, а на шести август - Преображение, когато пак ще се каже същото, ще бъде добавено – и него слушайте.

Митрополит Григорий подчерта, че това са силни слова в наше време. Да слушаме Божия син, да слушаме Божието благословение, да слушаме Господа нашего, а не други лъжепроповедници, лъжепророци, лъжеучители, каквито много между нас искат да се пишат, посочи той.

ВИДИН

Празникът започна със света литургия в храм „Свети Николай Мирликийски Чудотворец”, оглавена от Видинския митрополит Пахомий. След това литийно шествие, предвождано от Градския духов оркестър, се отправи към плажа на брега на река Дунав.

В проповедта си Видинският митрополит Пахомий подчерта неизказаното човеколюбие на Бог, който се смири и прие човешка плът, за да върне човека към изгубеното достойнство на Царството небесно. Владиката напомни, че Господ Иисус Христос не дойде да наруши закона, а да го изпълни чрез закона на любовта, като приеме кръщение в река Йордан от свети Йоан Кръстител. Кристиян Дочев, на 20 години, извади кръста от водите на река Дунав във Видин. „Кръстът не се хваща. Той се дава. Това е Божия благословия“, каза Кристиян, който вади Светия кръст за втори път.

ВРАЦА

Край Враца днес бяха осветени бойните знамена на Военно формирование 54 990. Ритуалът бе извършен край прохода Вратцата от Врачанския митрополит Григорий. Дълговечна традиция е на този ден да се освещават бойните знамена и да се благославя войската, каза в обръщението си Врачанският митрополит Григорий.

Владиката също така хвърли богоявленския кръст във водите на р. Лева край Враца. Тази година светинята бе извадена от 18-годишния Тонислав Цветков от село Згориград. Преди да хвърли кръста във водата, митрополит Григорий разказа за днешния празник, който според него е с най-много имена. Бог да ни дарува своя мир и своята небесна помощ, подкрепа и закрила на всички нас. Честит и благословен празник, пожела владиката.

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Богоявление е празникът, при който за първи път в човешката история пред хората се откриват трите лица на Светата Троица, каза Неврокопският митрополит Серафим по време на честването на празника в Гоце Делчев, отбелязан с тържествена Света литургия, Велик водосвет и традиционно хвърляне на кръста в река Градска. По думите му на днешния ден за първи път се явяват Небесният Отец, чийто глас се чува, Синът, който приема кръщение, и Светият Дух, който слиза над Него, поради което християните се кръщават в името на Светата Троица и се приобщават към благодатта на спасението.

ЛОВЕЧ

Днешният празник започна в Ловеч със Златоустова света литургия в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в центъра на града, отслужена от Ловчанския митрополит Гавриил в съслужение с други духовници.

След това пред храма той отслужи Велик водосвет и освети бойните знамена. Поръси със светена вода официалните лица и гражданите, дошли на церемонията. В нея участва почетен строй на военнослужещи от военното формирование в Ловеч, както и Общинският духов оркестър. От храма присъстващите с литийно шествие се отправиха към Богоявленския мост, откъдето владиката хвърли кръста във водите на река Осъм.

ПЛОВДИВ

В деня на Богоявление, с благословението на Пловдивския митрополит Николай, Белоградчишкият епископ Поликарп - първи викарий на митрополита, възглави архиерейска света литургия в катедралния храм „Успение Богородично" в град Пловдив.

След нея Пловдивският митрополит Николай освети пред катедралния храм бойните знамена на поделенията от Пловдивския гарнизон. „Ако с нас е Бог, никой не може да бъде против нас. Тези знамена са знак на войнската храброст, на единството на нашата нация. Бог да вразуми неразумните и да умири размирните и да даде мир на целия свят. Бог да ви пази”, каза владиката.

РИЛСКИ МАНАСТИР

В Рилската света обител бе отслужена Василиева света литургия и Велик богоявленски водосвет от игумена на Рилския манастир епископ Евлогий. По традиция, след водосвета, в главния манастирски храм, братството и всички присъстващи на празника, се отправиха с лития към моста на река Рилска, откъдето бе хвърлен кръстът. Богоявленския кръст от река Рилска край Рилския манастир извади 26-годишният национален състезател по борба Николай Димитров.

Днес е един от най-великите Господски празници с няколко имена с една и съща същност, каза епископ Евлогий. „Кръщение Христово - защото на днешния ден в река Йордан Господ Иисус Христос е кръстен от свети Йоан Кръстител и пророк. Нарича се още Богоявление, защото в този ден при кръщението на Христос в река Йордан Бог се появи в своята триединна същност - Бог Отец, Бог Син - Иисус Христос и Бог Дух Светий, който се прояви във вид на гълъб“, каза епископът.

РУСЕ

Ултраплувецът Теодор Цветков, известен с благотворителните каузи, които подкрепя, извади на Богоявление в Русе кръста, хвърлен във водите на река Дунав от Главиницкия епископ Макарий - викарий на Русенския митрополит Наум. Епископ Макарий пожела Бог да помага на момчето и на всички, които скочиха за кръста. "Защото спазването на традициите и предаването им на бъдните поколения е съхранение на вярата и е пример за по-младите, така че благодарим на всички за участието", каза епископ Макарий.

СИЛИСТРА

Доростолският митрополит Яков отслужи архиерейска света литургия в катедралния храм "Св. св. Апостоли Петър и Павел" в Силистра. В своята проповед пред миряните той отбеляза, че на този ден нашият спасител Исус Христос се явява, за да отвори царството Божие за всички православни християни. Митрополитът припомни, че чрез водата Господ изчиства греховете ни и заяви, че не е правилно разпространилото се през последните години схващане, че на Богоявление ние спасяваме кръста.

СТАРА ЗАГОРА

С утреня и света Златоустова литургия в катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“, отслужена от Старозагорския митрополит Киприан, започна днешният празничен Йордановден в Стара Загора. На различни места в областта беше спазена и традицията за "спасяване" на богоявленския кръст.

