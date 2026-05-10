Патриарх Даниил: Дай боже и в днешно време Църквата ни да ражда светци

Снимка Булфото

Третата българска патриаршия празнува 73 години от възстановяването си

На 10 май 2026 година се навършват точно 73 години от възстановяването на патриаршеското достойнство на Българската православна църква. По този повод Негово Светейшество патриарх Даниил възглави тържествена литургия в катедралния храм "Свети Александър Невски" в София, съобщават от БТА.

Трето историческо съществуване

Българската църква има дълга и сложна история, преминавайки през периоди на възход и падение. Първата патриаршия е свързана с Първото българско царство и получава своя статут през Х век по времето на цар Симеон Първи Велики, като нейни центрове са били Преслав и Охрид. Втората патриаршия възниква след въстанието на Асеневци през 1185 година в Търново, но е премахната с падането на града под османска власт през 1393 година.

След Освобождението църквата функционира първоначално като Българска екзархия, за да възвърне своя най-висок ранг едва на 10 май 1953 година. Този акт има не само административно, но и огромно символично значение, тъй като затвърждава приемствеността на средновековната духовна традиция и държавност.

Призив за духовност

По време на днешната празнична служба духовният водач на българите акцентира върху отговорностите на институцията в съвременния свят. Той отбеляза, че празникът е красноречив показател за зрелостта на родната поместна църква.

"Дай Боже, ние в днешно време да съумеем да отговорим на това високо призвание – Църквата ни да ражда светци, да просвещава поверения ѝ народ в православната вяра, да отстояваме православната вяра в днешните трудни времена и да водим поверените ни човеци към спасение", заяви патриарх Даниил.

