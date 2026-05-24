Патриарх Даниил: Ние не сме дърво без корен, а имаме своята непоклатима основа във вярата на светите братя

24 май е едновременно изконно християнски и дълбоко български празник. Това каза Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил по време на тържествената церемония пред Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, където отслужи празничен водосвет.

По думите му 24 май не е само възпоменание за исторически събития, а празник на собственото духовно просвещение на българския народ. Той подчерта, че Денят на светите братя Кирил и Методий е повод българският народ да се вдъхнови и да се просвети чрез делото на създателите на славянската писменост.

Патриарх Даниил посочи, че празникът бележи хилядолетна връзка на българския народ с християнското предание, което стои в основата на европейската цивилизация.

„Ние сме част, неразделна част от една историческа тъкан, в чийто златоткан център се намират православната вяра, светото евангелие, новата Христова заповед за любовта“, каза патриархът. Той отбеляза, че българите са продължители, носители, но и смирени пазители на хилядолетна духовна традиция, свързана със светите братя Кирил и Методий и техните ученици.

В словото си патриарх Даниил призова да не се забравят духовните корени и традиции на народа. „Ние не сме дърво без корен, а имаме своята непоклатима основа във вярата на светите братя, в тяхната мъдрост, в тяхната любов към Бога и към ближния“, каза той.

В края на словото си Даниил отправи благопожелание към учителите, преподавателите, студентите и учениците.

„Днес ние честваме не някакви отминали исторически събития, а празнуваме своето собствено духовно просвещение. Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да пишем и четем на азбука, сътворена от свети мъже, да участваме в диалога с други народи и култури с достойнство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция", каза той за Бтв.

По-рано патриарх Даниил взе участие и в тържественото шествие от Президентството до Народната библиотека по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и кулура и на славянската книжовност.

