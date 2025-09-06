Патриарх Даниил: Страната ни отбелязва велико събитие, увенчано с успех

Снимка Булфото

Патриахът привлече вниманието върху себе си с това, което каза.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави празничната света литургия в храм „Св. Николай Мирликийски“ в брезнишкото село Ребро. Идването му съвпада с Деня на Съединението и отбелязващия се християнски празник, известен в православния календар като Чудото на Архангел Михаил. Десетки миряни дойдоха в църквата, която е осветена през 2015 година.

В проповедта си главата на православната ни църква припомни, че на днешния ден страната ни отбелязва голямо събитие, което определи като народно, велико и увенчано с успех. Даниил коментира, че преди 140 години Източна Румелия и Княжество България се съединяват, въпреки съпротивата на официалните власти и великите сили, предаде БТА.

„На 3 март целокупният народ от всички краища на България почувства тази глътка свобода. Въжделенията на народа ни през тези пет века и на всички онези, които въставаха и загиваха за свободата, се осъществиха на 3 март. И когато юли месец в Берлин великите сили разпокъсаха териториите на България, нашите предци не се примириха“, припомни патриархът. Според него те постигат това със смелост, любов и стремеж към единство, единение и обединение.

„Обикновени хора в няколко градчета като Панагюрище и Чирпан се вдигат на въстание, и с чети тръгват към Пловдив. Въпреки решението на официалната власт да се противопостави на това народно движение, съзаклятниците успяват и на днешния ден правителството на Източна Румелия се предава, а след това княз Александър Батенберг признава това обединение“, припомни негово светейшество.

