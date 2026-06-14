Патриарх Даниил: Църквата не заклеймява никого, всеки човек е мил на Господа

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Българската православна църква не заклеймява хората и не отхвърля никого, защото всеки човек е ценен пред Бога. Това заяви Негово Светейшество българският патриарх и софийски митрополит Даниил в отговор на въпрос на БГНЕС как трябва да се подхожда към хората, чиито възгледи или начин на живот се разминават с разбирането на Църквата.

По думите му държавата трябва да спазва Конституцията и законите на страната. „Да пази Конституцията. Това е, което е толкова здраво и добре записано – да се пазят Конституцията и законите“, каза патриархът.

В отговор на въпрос на БГНЕС за отношението към хората, които често стават обект на обществени спорове и разделение, той подчерта, че Църквата не гледа на себе си като на съдник, а като на място за духовно изцеление.

„Църквата е лечебница. Господ е дошъл да призове грешници, а не праведници към покаяние“, заяви патриарх Даниил.

Той отбеляза, че всеки човек носи своите слабости и изпитания и че никой не е извън нуждата от Божията помощ.

„Свещеното Писание всички ни поставя под действието на греха. Всички се раждаме с повредите на човешката природа. Един е безгрешен – Господ Иисус Христос“, каза той.

Патриархът подчерта, че Църквата е призвана да приема всеки човек с любов и грижа, а не с осъждане.

„Всеки човек е мил на Господа. Господ предава живота си за всеки един човек. Църквата не заклеймява, не сочи с пръст, не морализаторства – това е чуждо на нея“, заяви той.

По думите му християнството не е призив към осъждане на другите, а към личен духовен труд и свидетелство чрез собствен живот.

Най-важното послание, което патриарх Даниил отправи, беше, че никой не бива да бъде отхвърлян или заклеймяван.

„Важно е, че никога не заклеймяваме. Всички сме грешни, всички се нуждаем от Божията помощ“, каза пред БГНЕС патриархът и допълни, че Църквата призовава всички хора към спасение, покаяние и живот в Бога.

Редактор "Екип на Петел",

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