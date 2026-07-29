Патриарх Даниил наказа бунтуващия се Никанор с 15-дневен "аргос" и църковно дело

Кадър Фб, Никанор

Софийската митрополия наложи на архимандрит Никанор 15-дневен „аргос“ – църковно наказание, което означава пълна забрана за извършване на свещенослужение. Срещу игумена на Църногорския манастир е образувано и църковно-наказателно дело за поведение, несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети.

Изявление на Софийската света митрополия относно наложен „аргос“ на архимандрит Никанор (Мишков):

Софийската света митрополия съобщава, че със заповед № 134 от 28 юли 2026 г., на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил, за държание несъвместимо със свещеническия сан и монашеските обети за послушание, както и подронващо авторитета на Църквата, на основание чл. 95, т. 19 и чл. 139, ал. 2 от Устава на БПЦ – БП, на архимандрит Никанор (Христо) Христов Мишков, игумен на Църногорския манастир „Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян“ край с. Гигинци, Софийска епархия, е наложен „АРГОС“ – пълно запрещаване от свещенослужение за 15 дни, считано от 29 юли 2026 година.

След направен опит заповедта да бъде връчена на архим. Никанор Мишков от трима клирици на Софийската епархия на адреса на обителта на неговото покаяние и установеното му отсъствие от манастира без благословението на епархийския му митрополит, клирикът беше уведомен по телефон за наложеното наказание.

Публикуваме заповедта за сведение на църковното изпълнение и обществеността.

Съобщаваме също така, че на основание чл. 81 и чл. 95, т. 18 от Устава на БПЦ – БП и чл. 12 от Правилника за съдопроизводството на църковните съдилища на БПЦ, срещу архим. Никанор (Христо) Христов Мишков е образувано Църковно-наказателно дело № 2/2026 г. по описа на Софийския епархийски съд.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!