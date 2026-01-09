Патриарх Даниил по БНТ: Днес се питаме дали това, че свързваме свободата със Запада, е така

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Българският патриарх Даниил каза в „Панорама” по БНТ, че е поискал извинение и прошка от Вселенския патриарх Вартоломей заради позицията срещу признаването на православната църква на Украйна, която е изразил като Видински митрополит. Той обаче подчерта, че въпросът с нейната независимост е по-скоро поставен и съществува, отколкото да е решен.

Патриарх Даниил каза също, че при службата на Вселенския патриарх в Истанбул е упоменат архиереят на украинската църква, а в службата в „Св. Стефан”, която той е водил, е упоменат архиереят на църквата на Северна Македония, което се случва за първи път.

В интервю с водещия на „Панорама” Бойко Василев, главата на Българската православна църква заяви, че съвременният човек трудно може да каже кое е Изток, кое е Запад.

Патриарх Даниил обясни, че православните християни отправят молитви към Изтока като духовно понятие, защото очакват оттам завръщането на Христос.

„Имахме в ХХ век Източен блок и Западен блок, като Изтокът беше символ на несвобода”, каза патриарх Даниил. „Сега се питаме дали това, че свързваме свободата със Запада, е така”, допълни той, като подчерта, че хиляди в тази част от света са арестувани, защото са изразили свои мнения публично.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!