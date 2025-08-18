Патриарх Даниил призова българите да посещават Рилския манастир поне веднъж годишно

снимка: БПЦ

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил призова българите да посещават поне веднъж в годината Рилския манастир за поклонение. По думите му така всеки един ще отнесе частичка от благодатта, която свети Иван Рилски е придобил за нас.

„Честит празник на всички българи. На днешния ден през 946 г. свети Иван Рилски е придобил Небесното царство в пълнота“, посочи патриархът. По думите му свети Иван Рилски цял живот се е трудил да придобива това царство, да придобива вяра и любов към човеците.

Патриархът посочи, че ако искаме нашето дело да пребъдва, трябва да вземем за пример свети Иван Рилски и да се доверим на Бог и на Светеца, предаде БТА.

Днес патриарх Даниил възглави патриаршеска Света литургия в Рилската света обител по повод празника Успение на свети Иван Рилски.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!