Патриарх Даниил ще направи първо мирно посещение до Вселенската патриаршия

С традицията на мирните посещения се засвидетелства единството на Православната църква в нейната цялост, обясни патриарх Даниил по повод предстоящото му мирно посещение във Вселенската патриаршия.

"Светата Православна църква се състои от редица поместни православни църкви. Същината, природата на Църквата е единство и мирните посещения са именно - след избора на даден предстоятел на дадена поместна православна църква мирното посещение дава на практика изява на това единство. Нека да се молим всички всичко да мине добре, да се засвидетелства обичта, братството в Христа и единението помежду ни", каза патриарх Даниил, цитиран от БНР.

По покана на Вселенския патриарх Вартоломей българският патриарх ще направи своето първо мирно посещение след избора му за предстоятел на православната ни църква в трите дни на Рождество Христово. Визитата започва от утре следобед и ще продължи с богослужения в храма на Вселенската патриаршия "Свети Георги" във Фенер. На Стефановден, в събота, Патриарх Даниил ще оглави празничната литургия за храмовия празник на българската църква в Истанбул, позната като "Желязната църква".

