Патриарх Даниил ще отслужи благодарствен молебен за Освобождението на България

Снимка Булфото

България очаква словото на патриарха.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи днес благодарствен молебен за Освобождението на България, който започва от 10:00 ч. в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Това съобщават от Софийската митрополия в сайта си.

Православната църква у нас чества днес 3 март, който е националният празник на освобождението от османска власт, пише novini.bg.

В храмовете, освен богослуженията за деня, се отслужва помен за всички, които са отдали живота си за свободата на отечеството ни. След това се извършва и молебен за мир, здраве и спасение на целия ни народ.

