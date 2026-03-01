Патриарх Даниил ще възглави днес светата литургия в катедрала „Св. Александър Невски“

Снимка: Булфото

Днес - 1 март, когато отбелязваме първата неделя на Великия пост - Неделя Православна, в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ българският патриарх Даниил ще възглави тържественото богослужение в съслужение с епископи на Българската православна църква. Това съобщиха от Българската патриаршия.

След светата литургия ще бъде отслужен молебен и ще бъде извършено литийно шествие със свети икони и мощи около катедралата.

Посрещането на българския патриарх Даниил ще е в 9:00 ч. пред патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, посочва БТА. Началото на светата литургия е от 9:30 ч., а молебенът е от 11:30 ч.

Православна неделя се нарича първата неделя от Великия пост, когато се припомня едно от най-важните събития в живота на Църквата: възстановяването на почитта към светите икони. Това станало през 843 г. със съдействието на императрицата света Теодора. Преди това повече от сто години християните били разделени от спорове за почитането на свещените изображения (основно икони).

