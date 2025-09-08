Патриарх Кирил поведе десетки хиляди московчани на поход

Кадър Росгвардия

На 7 септември в Москва се проведе голямо всемосковско религиозно шествие, посветено на празника на Събора на московските светци. Хиляди вярващи участваха в шествието, което започна след Божествената литургия в катедралата "Христос Спасител", отслужена от руския патриарх Кирил, бивш офицер от КГБ, чието светско име е Михаил Гундяев, предаде Актуално.

Според официалния телеграм канал на "Росгвардия" в шествието са взели участие над 40 хиляди души, а то е било охранявано от 1200 служители на националната гвардия. В доклада им се посочва, че вярващите "са изминали около 6 км от катедралата "Христос Спасител" до Новодевичия манастир".

Денят на Събора на московските светци е руски православен празник в чест на всички светци, свързани с Москва - общо 545 души, според уебсайта на списание "Фома".

Руският епископ Сава нарече шествието възраждане на вековната традиция на общоградските религиозни шествия, прекъсната след революцията.

Припомняме, че въпреки широко изтъкваната в руските медии и общество руска религиозност и придържане към православните ценности, Русия четвърта година води кървава война срещу съседната си православна държава Украйна

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!