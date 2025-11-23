Патриархът: За да се съхрани народът, преди всичко трябва да отстоява и пази своята православна вяра

Снимка: Булфото

За да се запази народът, за да благоденства, за да процъфтява и да се осигури едно трайно бъдеще, този народ, преди всичко трябва да отстоява, да пази и да живее според своята православна вяра. С тези думи се обърна към вярващите българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който възглави тържествена архиерейска света литургия в патриаршеската катедрала по случай празника на св. Александър Невски.

Сред присъстващите бяха Симеон Сакскобургготски и внукът му Борис Търновски-Сакскобургготски, председателят на ПП „АБВ“ Румен Петков и народният представител от „БСП – Обединена левица“ Атанас Атанасов, предава БТА.

В словото си патриархът подчерта духовния подвиг на светеца, когото определи като верен тълкувател и изразител на светото Евангелие. Той припомни, че св. Александър Невски, макар и владетел, не е насочвал мисълта си към материалното. Патриархът се обърна към историята и припомни делата на светеца, като призова хората да следват неговия пример и да защитават вярата си така, както той е правил.

Св. Александър Невски е предпочитал да запази душата на народа, макар това да означава да се плаща данък на езически народ, но да запази вярата по поверения му народ, посочи патриархът. Той направи паралел с българската история, като припомни примера на българските духовници и подчерта, че най-важното е да бъдат отстоявани и защитавани християнските ценности. Патриарх Даниил добави, че човек се ръководи не от материални временни стремежи, а с оглед на вечното спасение на душата.

„Като покровител на патриаршеската ни катедрала, св. Александър Невски не гледа на никой човек дали е българин, дали е чужденец, ако идва тук да се отправи молитва към него“, каза патриархът. Той добави, че светецът се застъпва за всички, които с искрена вяра го молят за помощ – за българския народ, за държавата и за всеки човек, който търси Бога и желае спасение.

