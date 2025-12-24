Патриархът ще възглави богослужението за Бъдни вечер в "Св. Александър Невски"

снимка: Софийска митрополия

Православната църква чества днес празника Бъдни вечер.

В патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ от 18:00 ч. ще започне празничното вечерно богослужение за Бъдни вечер, което ще бъде възглавено от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, в съслужение с митрополити и епископи на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП), съобщиха от пресслужбата на БПЦ-БП.

На този ден християните се подготвят духовно: чрез пост, изповед и молитва да приемат светото Причастие и така достойно да посрещнат Христовото Рождество.

От православна църковна гледна точка няма никакво значение или друго изискване, освен ястията на трапезата да са постни, тъй като е последният ден от Рождественския пост.

Традиционно на вечерята на Бъдни вечер се казва молитва и домът се прекадява с тамян, поясняват от Българската патриаршия, предаде БТА.

