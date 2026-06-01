Патронният празник на „Тича“ – забравената духовна традиция на варненския спорт

Снимка Сайт на Черно море

На големия християнски празник Свети Дух си струва да си припомним една почти забравена, но дълбоко символична страница от историята на варненския спорт. Именно този ден е избран за патронен празник на легендарния клуб „Тича“ – най-големият и влиятелен спортен клуб във Варна през първата половина на XX век и пряк предшественик на днешния ПФК Черно море, пише chernomorepfc.bg.

Ето как продължава публикацията:

Преди повече от век, основателите на „Тича“ – личности, оставили ярка следа в обществения и спортния живот на Варна – избират Свети Дух за празник на клуба. Изборът не е случаен. До 1944 г. този ден е и официалният празник на Варна, а духовната символика на празника – сила, просветление, единение – се вписва идеално в идеалите на клуба.

Традицията е била строго установена и дълбоко уважавана. След празничната Света литургия в храм „Св. Николай“ се е отслужвал водосвет за здраве и успех на членовете на клуба.

След това спортистите на „Тича“ са организирали тържествено шествие по централната варненска улица, носейки спечелените трофеи – символ на спортна чест и градска гордост.

Тази традиция се запазва до 1944 година, превръщайки се в ежегоден празник на варненския спортен дух.

Като най-големия спортен клуб във Варна, „Тича“ носи не само спортни успехи, но и обществена мисия. Празникът на Свети Дух е бил своеобразен мост между:

спортния дух – силен, непреклонен, устремен към победа

християнските ценности – морал, честност, взаимопомощ

Това съчетание е оформило поколения варненски спортисти и е оставило трайна следа в идентичността на клуба.

Патронният празник на „Тича“ не е просто исторически факт. Той е част от духовната биография на Варна – свидетелство за времето, когато спортът, вярата и общественият живот са били свързани в едно цяло.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!