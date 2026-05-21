Патрулка гони БМВ с бясна скорост в Ямбол

Снимка Фейсбук, "Катастрофи в Българея"

Полицаи преследваха джигит в наш град.

Ямболски джигит с БМВ спретнал луда гонка с полицията в града. Екшънът се разиграл посред бял ден на оживено кръгово кръстовище. Видео от гонката се разпространява във фейсбук групата "Катастрофи България", пише "Флагман".

На кадрите се вижда, че возилото хвърчи с бясна скорост, а зад него - полицейската кола. На кръговото движение дори джигитът трудно успява да вземе завоя.

Не е ясно дали има последствия от лудата гонка и каква е причината за нея.

Припомняме, че при друг инцидент в Ямболско вчера загина мъж. Автомобилът, който шофирал, излязъл от пътното платно и се преобърнал.

