Пациенти с вродени сърдечни малормации алармират за проблеми с ТЕЛК

снимка: МЗ

Пациентите с вродени сърдечни малформации посочват проблем с ТЕЛК и масово намаляване на процентите им при преосвидетелстване.

Данните са от проучване на асоциация „Детско сърце“, направено сред 103-ма от членовете ѝ. 40% от тях са получили намален процент на работоспособност спрямо предходното решение, предаде бТВ.

От НЕЛК казват обаче, че от началото на годината към тях има постъпили само три жалби от пациенти с тази диагноза. Според засегнатите проблемът е от години.

Мария Найденова е родена със сърдечно заболяване. Преминала е през няколко операции и смяна на клапа.

През 2023 г. получава 100% ТЕЛ, но последното решение намалява процента ѝ драстично – на 54%, макар че се е влошила.

„Това е масов проблем. Някак си знаех, че ще бъде намален, но не очаквах да е 54%, честно казано“, казва Мария Найденова.

Мария вече е обжалвала. Но казва – тази процедура може да продължи с месеци, а през това време хората са без пенсии.

„Аз имам късмета и мога да работя – но тези, които нямат шанс, остават без никакви доходи и придобивки. Имаше период, в който се бях отказала да се занимавам с ТЕЛК – защото беше тромаво и обидно. Но ТЕЛК малко или много ме защитава пред работодателя ми“, казва Мария Найденова.

У нас поне 20 хиляди души живеят с вродени сърдечни малформации.

„Има хора, които са в тежко състояние и са им дали 10% ТЕЛК – деца, на които им предстоят операции, които са изключително сложни. Това е един от най-големите проблеми“, казва Цветослав Найденов, председател на асоциация „Детско сърце“.

Засегнатите ще настояват пред министерството и омбудсмана случаите им да се разглеждат от кардиолози, а наредбата да се прецизира.

„Независимо какви чудеса се случват медицински, това са пациенти, които не се подобряват с всяко следващо преиздаване на решенията“, коментира доц. Искра Байрактарова, началник на отделението по неинвазивна кардиология в Националната кардиологична болница.

От НЕЛК обясняват, че при сега действащите правила случаите се разпределят на случаен принцип.

„Въвеждане на изключения в тази насока би рефлектирало неблагоприятно спрямо лицата с други заболявания и би довело до приоритизиране на едни диагнози пред други“, посочват от НЕЛК.

Оттам допълват: „Наличието на специалист и по вътрешни болести в състава на ТЕЛК гарантира компетентност, доколкото в специалността е включен и модул кардиология“.

„Колеги, които не са виждали такива пациенти, нямат поглед върху тях. Разглеждането по документи безспорно има елемент на безпристрастност, но има може би и по-добри решения от настоящето“, коментира доц. Искра Байрактарова.

От НЕЛК обясняват – при необходимост комисиите могат да потърсят и специалисти по конкретния случай. Не става ясно обаче дали се предвиждат промени, които да решат проблема.

Редактор "Екип на Петел",

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