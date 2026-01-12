Пациентка пострада при катастрофа на линейка в Разградско
Булфото
Пациентка е пострадала при пътнотранспортно произшествие с линейка. Инцидентът е станало около 01:20 часа снощи на път за Спешна помощ в град Завет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград, посочва БТА.
Водачът на специализирания автомобил е изгубил контрол над управлението, напуснал е пътното платно и се е ударил в дърво. В резултат на произшествието по непредпазливост е причинена средна телесна повреда на транспортираната 62-годишна пациентка от Завет, която е със счупена лява глезенна става.
При катастрофата са нанесени значителни материални щети по линейката. Пробата за употреба на алкохол на 39-годишния шофьор е отрицателна. По случая се води досъдебно производство, допълват от Областната дирекция на МВР в Разград.
При катастрофа снощи в Разград един човек загина, а няколко пострадаха.
