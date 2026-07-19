Пациентски навигатор в помощ на онкоболни предлагат експерти у нас

Снимка: Пиксабей

България да се изгради национална система от "пациентски навигатори", които да подпомагат хората с онкологични заболявания да преминават по-лесно през диагностиката, лечението, проследяването и социалната адаптация. Това предлага в свое становище Икономическият и социален съвет в България, предава Радио Варна.

Пациентската навигация се предлага да е част от интегриран модел на здравна и социална подкрепа за пациенти с онкологични заболявания, като бъде уредена по аналогия на модела на здравните медиатори и се въведе през нова, делегирана от държавата дейност, финансирана по стандарт.

В становището съветът цитира данни на Евростат, че България остава сред държавите членки с най-ниска очаквана продължителност на живота. В същото време е сред малкото, в които смъртността от онкологични заболявания продължава да расте през последното десетилетие, докато в повечето тя намалява.

Отбелязан е фактът, че у нас все още няма устойчиви скринингови програми за рак на гърдата, рак на маточната шийка и колоректален карцином, а пациентите срещат редица административни, финансови и регионални бариери при достъпа до диагностика и лечение.

В становището е подчертано, че предложеният модел не е радикална реформа, а практически механизъм за по-добра организация. Целта е пациентът да не бъде оставен сам да координира сложна система от институции, лечебни заведения и административни процедури, а да получава организирана подкрепа през целия път от съмнението за диагноза до лечението, проследяването и социалната поддръжка.

Икономическият и социален съвет описва и опита на държави членки на Европейския съюз, където са въведени и работят навигатори на онкоболни – Италия, Германия, Нидерландия, Ирландия, Франция и Белгия. Данните сочат, че като цяло при 70% от случаите в тези държави терапията започва по-бързо, а при 81% дава и по-добри клинични резултати.

Редактор "Екип на Петел",

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