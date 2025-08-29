Пациентски организации са против увеличаването на потребителската такса

Снимка: Пиксабей

Пациентски организации "Заедно с теб" са против увеличаването на потребителската такса при общопрактикуващите лекари. Това съобщи за Радио Варна председателят Пенка Георгиева. Това ще ограничи достъпа на пациентите до медицинска помощ, защото голяма част от гражданите са затруднени финансово, допълни Георгиева.

По думите ѝ и днес, когато таксите все още не са увеличени, има пациенти, които поради липса на средства отлагат посещението при лекар. Това натоварва и пациентите, и близките им, защото една нелекувана пневмония например може да доведе до постъпване в болница - когато пациентът постъпи в болница, той харчи много повече публичен ресурс, каза още Георгиева.

Според председателя на пациентските организации "Заедно с теб" темата за увеличението на потребителската такса нагнетява напрежение между лекарите и пациентите. По думите ѝ лекарският труд е недооценен.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!