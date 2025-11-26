Пътуващите са предупредени: Намалена видимост от гъста мъгла в части на страната
Булфото
За намалена видимост поради гъста мъгла тази сутрин съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Предупреждението се отнася за пътуващите в района на:
- Хасково - АМ „Марица“ (до 50 м), Харманли и Свиленград (до 50-100 м).
- Монтана - Лом, Пишурка и Вълчедръм (от 30 до 50 м), гъста мъгла по път I-1 от км 101 / с. Д. Вереница / до км 83 / с. Смоляновци / с видимост от 30 до 50 метра.
- Враца - Криводол и Борован (до 50 м), Крушовица (до 150 м).
- Сливен - Нова Загора (до 100 м).
Температурите тази сутрин са в интервала от -4°С до +14°С. Времето над страната е предимно ясно.
Силeн вятър има на проходите Петрохан (ОПУ Монтана) и Троянски проход (ОПУ Ловеч). В останалите области е слаб, умерен или тихо.
Дъжд в района на Каратепе (ОПУ Пазарджик) и Симитли (ОПУ Благоевград).
Пътните настилки са предимно сухи, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, посочват още от пътната агенция.
