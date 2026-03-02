Снимка: Булфото

Пътят Омуртаг – Котел временно е затворен заради преобърнал се тир, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) – Търговище.

По първоначални данни тежкотоварен автомобил, превозващ стъкла, е самокатастрофирал тази сутрин в района на омуртагското село Зелена морава.

При инцидента няма пострадали или жертви, нанесени са само материални щети.

Изтеглянето на тира вече е започнало, уточни дежурният в ОПУ – Търговище. Обходен маршрут не е организиран.

След частичното освобождаване на пътя, ще започне пропускането на автомобилите.

Екипите работят на място, като очакванията на пътните власти са движението да бъде възобновено до час.

