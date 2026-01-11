реклама

Пътят Смолян – Девин все още е затворен след свлачището

11.01.2026 / 08:40 0

снимка: I see you KAT Смолян

Пътят Смолян – Девин все още е затворен от свлачището, което падна снощи, край Широка лъка, съобщи за ФОКУС дежурният в Областно пътно управление – Смолян. Падналите скална маса и пръст са около 150 куб. м. На място вече има техника, която разчиства и се очаква скоро едното платно и да бъде отворено за движение.  

През нощта е получен сигнал и за паднали камъни по пътя Рудозем – Смилян, които са разчистени, предава Фокус. 

Пътищата в област Смолян са проходими при зимни условия. Пътищата са почистени и обработени. Снежната покривка по проходите достига 15-20 см., като в момента не вали. Остава в сила ограничението за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала“.

 

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама