Пътят Созопол-Бургас е блокиран от полиция и линейки: От пълен бус изнасят мигранти без признаци на живот

Булфото

Ако се прибирате от Южното Черноморие, изберете маршрут през с. Твърдица и ж.к. "Меден рудник", защото до "Крайморие" всичко е блокирано от мигранти в критично състояние, предаде Флагман.

Един човек в критично състояние е откаран с линейка на Бърза помощ към УМБАЛ - Бургас, а екип от медици опитва да установи състоянието на други двама, които към момента не проявяват признаци на живот. Това са трима от общо 30 човека, които са открити натикани като в консервна кутия в малък жълт бус със софийска регистрация, чиито прозорци са били затворени. Всичко това се случва към момента при пътния възел за кв. "Крайморие" по пътя, който извежда трафика от южната ни граница по главното трасе от Созопол и международната линия откъм Малко Търново - към Бургас.

Източник, който е на мястото, твърди, че превозното средство е било наблюдавано от Гранична полиция и е бил подаден сигнал към контролно-пропускателния пункт на природозащитния център за птици Пода, където всички автомобили са задължени да намалят скоростта си до 30 км в час. Въпреки всички изисквания, които са приложени, за да бъде спрян бусът, шофьорът е опитал да ускори скоростта и по подобие на огромната трагедия от август 2022 година, когато загинаха двама полицаи, да се добере до областния град.

"Пътят между Созопол и Бургас по главното трасе е почти напълно блокиран от полицейски коли и линейки, видях, че вече трима души са качени към Спешното в УМБАЛ-а", каза друг наш читател, който е попаднал в тапата.

Ако се прибирате от Южното Черноморие към Бургас, по-добре е да изберете маршрут през село Твърдица и ж.к. "Меден рудник".

Докато подготвяхме тази статия за публикация друг очевидец твърди, че в канавката е преброил поне 32-ма мъже, някои говорят английски, от Афганистан са, състоянието им е критично, единият твърди, че вече повече от 24 часа не е приемал вода и е бил пристиснат от останалите пътници.

Очаквайте подробности, на този етап не може да се разбере дали е задържан водачът на буса, или все още се издирва в тъмното. Чужденците са били натоварени по светло на границата между Малко Търново и Резово, но са изчакали да падне мрак, за да поемат на север.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!