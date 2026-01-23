реклама

Пътят Варна - Добрич е мокър, на места видимостта е ограничена заради мъгла

23.01.2026 / 08:08 0

Кадър ОДМВР - Варна

По пътя Варна – Добрич пътната настилка е мокра, без заледяване, като на места се наблюдава ограничена видимост поради мъгла. Това съобщават от ОД на МВР - Варна. Информацията за пътната обстановка е към 6,30 ч.

Движението се осъществява при повишено внимание, предупреждават от полицията.

Ограничена видимост поради мъгла се наблюдава и по следните участъци:
– АМ „Хемус“
– Път Варна – Бургас с мокра пътна настилка, без заледяване.

Призоваваме водачите да се движат със съобразена скорост, с повишено внимание и с включени къси светлини, а при необходимост и с халогенни светлини, като спазват безопасна дистанция, апелират от полицията.

