Пътят Варна - Добрич е мокър, на места видимостта е ограничена заради мъгла

Кадър ОДМВР - Варна

По пътя Варна – Добрич пътната настилка е мокра, без заледяване, като на места се наблюдава ограничена видимост поради мъгла. Това съобщават от ОД на МВР - Варна. Информацията за пътната обстановка е към 6,30 ч.

Движението се осъществява при повишено внимание, предупреждават от полицията.

Ограничена видимост поради мъгла се наблюдава и по следните участъци:

– АМ „Хемус“

– Път Варна – Бургас с мокра пътна настилка, без заледяване.

Призоваваме водачите да се движат със съобразена скорост, с повишено внимание и с включени къси светлини, а при необходимост и с халогенни светлини, като спазват безопасна дистанция, апелират от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!