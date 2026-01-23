Пътят Варна - Добрич е мокър, на места видимостта е ограничена заради мъгла
Кадър ОДМВР - Варна
По пътя Варна – Добрич пътната настилка е мокра, без заледяване, като на места се наблюдава ограничена видимост поради мъгла. Това съобщават от ОД на МВР - Варна. Информацията за пътната обстановка е към 6,30 ч.
Движението се осъществява при повишено внимание, предупреждават от полицията.
Ограничена видимост поради мъгла се наблюдава и по следните участъци:
– АМ „Хемус“
– Път Варна – Бургас с мокра пътна настилка, без заледяване.
Призоваваме водачите да се движат със съобразена скорост, с повишено внимание и с включени къси светлини, а при необходимост и с халогенни светлини, като спазват безопасна дистанция, апелират от полицията.
