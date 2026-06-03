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Пътят Варна- Дуранкулак става четирилентов

03.06.2026 / 14:04 2

кадър: Гугъл мапс

Пътят Варна - Дуранкулак трябва да стане поне четирилентов. Това заяви във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Той подчерта, че при решението дали ще се прави магистрала, или четирилентов път, също може да се ползва изкуственият интелект. "Целта е да се видят всички фактори и да се прецени разумността на разходите", коментира Шишков, цитиран от БТА.

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Коментари
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kris (преди 7 минути)
Рейтинг: 617360 | Одобрение: 120745
Пътят Варна - Бургас е по-важен, че по него се включват и тия от Русе....И става мамата си джейс.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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уйчо (преди 12 минути)
Рейтинг: 131573 | Одобрение: 8648
"става" и "трябва да стане" са съвсем различни неща.

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