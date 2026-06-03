Пътят Варна- Дуранкулак става четирилентов
кадър: Гугъл мапс
Пътят Варна - Дуранкулак трябва да стане поне четирилентов. Това заяви във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
Той подчерта, че при решението дали ще се прави магистрала, или четирилентов път, също може да се ползва изкуственият интелект. "Целта е да се видят всички фактори и да се прецени разумността на разходите", коментира Шишков, цитиран от БТА.
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