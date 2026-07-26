Пътят към парк „Бачиново“ остава рисков: Укрепването се оказа по-сложно от очакваното

Кадър БНТ

Продължава укрепването на голямото свлачище по пътя към благоевградския парк „Бачиново“. Близо месец след началото на дейностите преминаването през района остава затруднено, а местните жители поставят въпроси за безопасността.

Най-рисковата зона обхваща около 30 декара. Докато укрепителните работи продължават, преминаващите настояват за по-строги мерки за сигурност.

„Наскоро имаше случай, при който бяха паднали камъни. Добре е районът да се проверява по-често, защото тук има много движение. Хората постоянно пътуват до Бачиново“, коментира пред БНТ пешеходката Мария.

„Скатът ми се струва необработен. Според мен не би трябвало да остане така. Орязаха хубавите дървета, но трябва да има и мрежа“, смята шофьорът Бойко Котев.

От община Благоевград уверяват, че укрепването на опасния участък върви по план и всички необходими мерки за безопасност са предприети. Новите геоложки проучвания обаче са показали, че свлачището е по-сложно от първоначално предвиденото, което е наложило промени в проекта, пише novini.bg.

„Това се оказа доста сложен процес. В момента се работи по първия етап. Укрепването ще се извърши на два етапа, тъй като се установи, че срутището всъщност е свлачище. Това наложи ново проектиране, но скоро ще започне работа и по втория етап“, заяви заместник-кметът на Благоевград инж. Светла Захариева.

В момента движението в района се осъществява двупосочно в една лента и се регулира със светофар. Често обаче нетърпеливи шофьори преминават на червен сигнал, създавайки допълнителен риск.

След окончателното обезопасяване на ската и поставянето на защитната мрежа ще бъдат изградени и предпазни прегради. Очакванията са всички дейности да приключат до края на годината.

Редактор "Екип на Петел",

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