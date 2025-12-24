Снимка Булфото

Пътят през прохода "Петрохан" е заледен. За това алармират пътуващи, цитирани от Пловдив 24.

Хората препоръчват да се кара бавно, защото има обилна снежна покривка.

Шофирайте внимателно и със съобразена скорост, а ако можете - отложете пътуването!

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!