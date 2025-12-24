реклама

Пътят през прохода "Петрохан" е заледен!

24.12.2025 / 22:53 0

Снимка Булфото

Пътят през прохода "Петрохан" е заледен. За това алармират пътуващи, цитирани от Пловдив 24.

Хората препоръчват да се кара бавно, защото има обилна снежна покривка.

Шофирайте внимателно и със съобразена скорост, а ако можете - отложете пътуването!

