Пътят през прохода "Петрохан" е заледен!
24.12.2025 / 22:53 0
Снимка Булфото
Пътят през прохода "Петрохан" е заледен. За това алармират пътуващи, цитирани от Пловдив 24.
Хората препоръчват да се кара бавно, защото има обилна снежна покривка.
Шофирайте внимателно и със съобразена скорост, а ако можете - отложете пътуването!
