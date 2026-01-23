Пауновска: Японците искаха да им носим кисело мляко, за да взимат бактерията

Редактор: Недко Петров

Японският чийзкейк, който превзе интернет, всъщност е заимстван от българското кисело мляко. „В “Преди обед“ водещата Оля Малинова обясни подробно как се приготвя този вкусен десерт със сирене, като нейните думи дадоха повод от единия от гост коментаторите да разкаже какво му се е случило в Страната на изгряващото слънце.

От минали години, може би преди 20 години, когато ходихме с националния отбор много често в Япония, тогава всички японци доста се прихласяха по българската култура и въобще по традиционните ни ястия. И всеки път ни караха да им носим кисело мляко, за да взимат бактерията и да си правят десерт, както и българско сирене. Изключително се радваха на такива подаръци, даже изрично преди да тръгнем, получавахме поръчки да занесем от нашето кисело мляко, за да могат да си направят закваската, разкри Мая Пауновска.

Най-вероятно техният чийзкейк е доста модифициран, някак с йогуртското. Другото, което е, когато бисквитите поседят вътре, те омекват и правят малко по твърда текстурата и на самото мляко. Особено, ако са повече, добави бившата ни златна грация.

