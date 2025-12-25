Павел Андреев: Успяваме да помогнем на хората, които търсят подкрепа
Стопкадър Нова Нюз
Българин изрази задоволство, че създадената от него платформа помага на сънародниците ни.
Павел Андреев превръща личната си чувствителност към чуждата болка в устойчива кауза, която помага на хиляди семейства. Създадената от него дарителска платформа днес е символ на доверие, прозрачност и човешка солидарност. За пътя си и смисъла на каузата Андреев разказа в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.
„Моята работа е да виждам чудеса“, сподели той. По думите му платформата разполага със специална секция „Нюзрум“, в която няколко пъти седмично се публикуват истории за успешно завършили кампании и излекувани хора. „Така хората могат да видят резултатите от усилията, които правим заедно“, допълни Андреев.
Началото на пътя му в благотворителността е поставено преди няколко години, когато той е в ролята на дарител. „Стартът беше изцяло от емоция. Създадох платформата без ясен бизнес модел и без да знам с какво се захващам“, призна той. Днес обаче неговият подход е професионален и отговорен, тъй като платформата е негово призвание.
По думите му сред основните мотиви са желанието никой българин да не остава без лечение и развитието на платформата извън границите на страната. „На над 90% успяваме да помогнем на хората, които търсят подкрепа“, посочи Андреев. Той добави, че международното разрастване е сред целите му за следващите години.
Андреев сподели още, че макар лично да не е имал нужда от подобна помощ, подкрепата на аудиторията в трудни моменти е била ключова. „Правя всичко пред очите на хората – и успехите, и трудностите. И виждам, че те застават зад нас“, заяви той.
