Павел Попов: Имаме амбиция да възстановим Международния балетен конкурс във Варна възможно най-скоро

Снимка: Булфото

Ръководството на Община Варна има амбиция да възстанови Международния балетен конкурс колкото е възможно по-скоро и голяма стъпка към това би било залагането на сериозна сума в бюджета, която да способства провеждането му. Това каза пред БТА заместник-кметът Павел Попов. Желанието е възстановяването му да стане още през 2026 година, но това засега е само план, защото финансовата сметка за догодина тепърва ще се обсъжда.

„Това е ангажимент, който ние не можем да поемем достатъчно категорично, защото е необходим и диалог с балетната общност, който да доведе до излъчване на артистичен директор и до промени в регламента на конкурса, които да позволят провеждането му. Каквито и промени обаче да настъпят, те ще бъдат насочени единствено към по-високо качество на конкурса от това, което сме видели в последните му две издания, и достатъчно високо, така че да отговаря на традиционен конкурс“, заяви Попов.

За избора на творчески директор ще бъдат поканени хора от балетната общност у нас и в чужбина. След това ще се изработи новият статут и специфичните документи, които касаят и авторските права, уточни ръководителката на общинската дирекция „Култура и духовно развитие“ Светослава Георгиева. Относно финансирането тя изказа убеждение, че държавата ще подкрепя балетния конкурс във Варна, както прави с всички големи национални събития, особено когато имат такава дълга история.

Директорката допълни, че възобновяването на балетния конкурс трябва да се съобрази с други биеналета и събития, които се провеждат във Варна като Международното биенале на графиката, което ще има ново издание през 2027-а, както и със 100-годишната на Международния музикален фестивал „Варненско лято“ догодина. Предстои и организиране на програма, свързана с членството в мрежата за медийни изкуства на ЮНЕСКО, което също изисква сериозен ресурс.

Попитана кой ще организира занапред Международния балетен конкурс, Георгиева каза, че може дейността да се възложи на външен културен оператор, който е способен да се справи с тази задача. Ако фондацията, която го е организирала до 2019 г., докаже способността си да го възобнови, е добре дошла, добави, тя като подчерта, че не са основателни техните претенции относно регистрацията на марката „Международен балетен конкурс“. По думите й тя се е случила през 2011 година, дълго след като конкурсът е започнал и е създал традиции, и това не дава някакви изключителни права. Според нея това е частен юридически спор, в който има значение и къде стои името на град Варна в названието. Както БТА писа, Община Варна регистрира марката Международен балетен конкурс към службата на Европейския съюз за интелектуална собственост през септември 2025 г., което предизвика недоволството на представителите на едноименната фондация, защитила марката преди години.

Попитани дали Община Варна ще продължи диалога с представителите на фондацията в лицето на Соня и Димитър Димитрови, Георгиева и Попов казаха, че администрацията няма да търси друг оператор, но ще разчита на капацитета на българската и международната балетна общност, за да продължи конкурсът със същите условия и реноме. Възобновяването му ще започне с консултации със специалисти, а регламентът трябва да бъде създаден от балетната общност, каза Георгиева и добави, че Общината може да бъде в помощ организационно и имиджово.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!