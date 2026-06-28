Павел Серафимов - Спароток: Ние сме наистина уникален народ

Кадър Bulgaria On Air

"Нашият народ е хубав и заслужава да знае истината за себе си. Българите заслужават да ходят с високо вдигнато чело и трябва да имат голямо самочувствие - ние сме наистина уникален народ". Това каза в ефира на "Операция История" изследователят Павел Серафимов - Спароток.

Той разказа за областите, които са обитавали тракийските племена и защо днешните българи знаем толкова малко за тях.

"Траките са стигали почти до Каспийско море. За най-източната група траки в Мала Азия са писали римски автори и знаем, че край земите на Армения са живели много траки", разкри изследователят.

"Ние нямаме старата слава и старата територия, но ние си съществуваме като народ със своя древен език и със своя древна култура. Аз съм смаян до каква степен ние пазим древните обичаи. А в нашите носии са заплетени такива неща, че просто съм удивен - има мотиви от времето на неолита дори", подчерта Спароток пред Bulgaria On Air.

На въпрос на Росен Петров какво не знаем за старите българи Серафимов отговори: "Всеки изследовател си има свои критерии. Аз ще обясня кое е най-важното за мен. Не знаем доста неща за погребалните обреди на старите българи - какъв е произходът им."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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