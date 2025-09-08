Павел и Ралица разкриха част от промените в „Игри на волята 7"

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Водещите на „Игри на волята” разкриха част от новите правила и промени в седмия сезон на най-гледаното предаване в родния ефир. Ралица Паскалева каза в пряко включване от Гърция в „На кафе”, че племенните съвети вече ще са различни. В тях вече ще има и елемент на късмет, който може да промени съдбата на участниците и коалициите им.

Паскалева допълни също, че кандидатите за слава в „Игрите” ще трябва да са нащрек през цялото време, защото действията им могат да променят много неща, ако се отклонят от правилата.

Павел пък, който влезе в студиото на Гала с впечатляващ мотор, разкри, че ще има промени и по териториите. Отново ще има Блато и Изолатор. Стопанството обаче ще е ново и участниците ще имат много повече задължения по него и няма да могат просто да си почиват.

Павката призна, че малко съжалява, че не е участник в този сезон, а в ролята на вадещ. Той заяви, че играчите са истински впечатляващи личности и всеки има какво да покаже.

„Ще има коментари, че някои са объркали предаването, но всички заслужават да са в „Игри на волята”, почерта Ралица.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!