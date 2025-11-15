Павел към Деси от „Игри на волята“: Разхубавила си се!

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Водещият на „Игри на волята“, Павел Николов и Десислава Кантарджиева от миналия сезон на екстремнотго риалити си размениха комплименти.

Причината е, че тя отново стъпи на арената за участие в кастинг битка.

Да се завърнеш отново в играта - това чувство е нещо, което съм бленувала много дълго време и това да се завърна точно тук, значи много за мен. Точно тук спечелих своето място, коментира тя.

Какво се случва с теб след „Игри на волята“, попита я Павел.

Много исках точно ти да ми го зададеш тоя въпрос, защото ще те цитирам: Животът ми не е спирал да бъде приключение от края на предаването.

Добре го е казал автора, отговори той.

Между другото разхубавила си се, веднага продължи с комплиментите Павел. Благодаря, скромно му отговори Десислава.

Тя се бори с Ива Чиликова. За една от тях залага Калин от Безименните. Ако познае ще може да замени един от Безименните с уграч от Феномените.

